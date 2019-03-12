Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії



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У Венесуелі настав «кінець світу» - там більше п'яти діб практично відсутня електроенергія

Електрики немає в будинках, магазинах і лікарнях.

Через відсутність електроенергії, не менше 15 пацієнтів з хворобою нирок померли.

Зневірені люди грабують магазини, намагаючись знайти їжу. Зокрема, сили безпеки Венесуели затримали кількох людей, які були спіймані на мародерстві.

Варто зазначити, що це одне з найжахливіших і найбільш тривалих відключень електроенергії за останній час в Венесуелі, яка і так страждає від браку продовольства і медикаментів через економічну кризу.