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    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії

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    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії

    У Венесуелі настав «кінець світу» - там більше п'яти діб практично відсутня електроенергія

    Електрики немає в будинках, магазинах і лікарнях.

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    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії
    Блекаут у Венесуелі: люди вмирають через відсутність електроенергії

    Через відсутність електроенергії, не менше 15 пацієнтів з хворобою нирок померли.

    Зневірені люди грабують магазини, намагаючись знайти їжу. Зокрема, сили безпеки Венесуели затримали кількох людей, які були спіймані на мародерстві.

    Варто зазначити, що це одне з найжахливіших і найбільш тривалих відключень електроенергії за останній час в Венесуелі, яка і так страждає від браку продовольства і медикаментів через економічну кризу.

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