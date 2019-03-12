В Україні без світла залишилися півтисячі населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буревій наробив лиха в країні

В Україні станом на ранок вівторка, 12 березня, через погіршення погодних умов залишаються знеструмленими 537 населених пунктів в 15 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У результаті ускладнення погодних умов (шквальний вітер) через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів в 15 областях. А саме: Київська - 168 н.п., Хмельницька - 102 н.п., Вінницька - 58 н.п., Черкаська - 56 н.п., Житомирська - 56 н.п., Полтавська - 28 н.п. , Сумська - 20 н.п., Тернопільська - 11 н.п., Донецька - 10 н.п., Кіровоградська - 7 н.п., Чернівецька - 5 н.п., Львівська - 4 н.п., Луганська - 4 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Чернігівська - 4 н.п.

У понеділок, 11 березня, Україну накрив ураган із сильним вітром. Аномально сильні пориви стали причиною цілої низки небезпечних інцидентів в країні. Зокрема, в місті Южноукраїнськ Миколаївської області сильний вітер зніс вишку мобільного зв'язку, а в Луцьку сильний вітер повалив будівельний кран.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину.