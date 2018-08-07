  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft

    • Розсилка
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft

    Asmongold може по 20 годин на добу стрімити свої рейди в онлайні, лише іноді відволікаючись на свої фізіологічні потреби

    Якщо ви думаєте, що ця кімната, яку ви зараз бачите на фото, є звичайним притоном для наркоманів, то ви помиляєтеся.

    Насправді, це житло одного з відомих стримерів в онлайн грі World of Warcraft, який відомий під ніком Asmongold. Стримери часто не мають роботи і більше ніяких життєвих захоплень, а живуть за рахунок пожертвувань і реклами у відеостримінговому сервісі Twitch.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft
    Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft

    Цей хлопець іноді ділиться в мережі фотографіями свого побуту, які ми вирішили показати і вам.

    Варто відзначити, що Asmongold може по 20 годин на добу стрімити свої рейди в онлайні, лише тільки іноді відволікаючись на свої фізіологічні потреби, отже, на прибирання у нього зовсім не залишається часу.

    Джерело: trinixy.ru

    житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ