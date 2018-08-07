Це не притон для наркоманів. Як виглядає житло відомого геймера-стримера World of Warcraft



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Asmongold може по 20 годин на добу стрімити свої рейди в онлайні, лише іноді відволікаючись на свої фізіологічні потреби

Якщо ви думаєте, що ця кімната, яку ви зараз бачите на фото, є звичайним притоном для наркоманів, то ви помиляєтеся.

Насправді, це житло одного з відомих стримерів в онлайн грі World of Warcraft, який відомий під ніком Asmongold. Стримери часто не мають роботи і більше ніяких життєвих захоплень, а живуть за рахунок пожертвувань і реклами у відеостримінговому сервісі Twitch.

Цей хлопець іноді ділиться в мережі фотографіями свого побуту, які ми вирішили показати і вам.

Варто відзначити, що Asmongold може по 20 годин на добу стрімити свої рейди в онлайні, лише тільки іноді відволікаючись на свої фізіологічні потреби, отже, на прибирання у нього зовсім не залишається часу.

Джерело: trinixy.ru