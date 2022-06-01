  1. Головна
  2. Відео
  3. Наслідки окупації Чернігова. Відео з дрону
рус
    Відео

    Наслідки окупації Чернігова. Відео з дрону

    Очевидно, що цей будинок ніяк не може бути військовим об'єктом... - Наслідки окупації Чернігова. Відео з дрону
    Очевидно, що цей будинок ніяк не може бути військовим об'єктом...
    скріншот з відео

    Міста намагається оговтатись після обстрілів окупантами

    Відомий блогер та журналіст Володимир Золкін оприлюднив зйомку Чернігова з дрону.

    На відео можна побачити наслідки окупації міста та ракетних ударів по мирному місту.

    «Ділиться цим роликом у пабликах та своїх соціальних мережах, щоб орки побачили, як вони знищують «тільки військову інфраструктуру» України і жодного разу по мирних жителів», – закликав блогер.

    Нагадаємо, Офіс президента разом з урядовими службами підготував звіт про відновлення інфраструктури на вільнених територіях. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі звільнено від російських загарбників понад тисячу населених пунктів. 365 з них пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів.

    Читайте також: «Пілот Красноярцев гірше серійного маніяка». Інтерв’ю з блогером, який «допитує» полонених
    Теги: росія окупанти війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наслідки окупації Чернігова. Відео з дрону