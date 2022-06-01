Наслідки окупації Чернігова. Відео з дрону
Міста намагається оговтатись після обстрілів окупантами
Відомий блогер та журналіст Володимир Золкін оприлюднив зйомку Чернігова з дрону.
На відео можна побачити наслідки окупації міста та ракетних ударів по мирному місту.
«Ділиться цим роликом у пабликах та своїх соціальних мережах, щоб орки побачили, як вони знищують «тільки військову інфраструктуру» України і жодного разу по мирних жителів», – закликав блогер.
Нагадаємо, Офіс президента разом з урядовими службами підготував звіт про відновлення інфраструктури на вільнених територіях. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі звільнено від російських загарбників понад тисячу населених пунктів. 365 з них пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів.