Чорна пятниця-2019: світ охопила шопінг-лихоманка



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Подекуди біля прилавків починаються навіть бійки за товар

Свято споживача: покупці атакують онлайн та офлайн магазини

Сьогодні, 29 листопада, шопоголіки усього світу радіють Чорній п’ятниці. Остання п'ятниця листопада в усьому світі - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години.

Сама ідея такого розпродажу зародилася в США. В американському бухобліку прибуток позначають чорним кольором, а збиток - червоним. Чорна п'ятниця – «прибуткова п'ятниця», тому й отримала таку назву. Адже лише в дні розпродажу магазини заробляють більше грошей, ніж їм доводиться витрачати.

Україна не відстає від світових тенденцій. В столиці в торговельних центрах в чергах за знижками сьогодні стоять сотні людей. Переважно прагнуть купити одяг, електроніку та побутову техніку.

Знижки – принаймні, в нашій країні – не такі великі, як на Заході. За словами експертів, Чорна п'ятниця – це своєрідний старт сезону передноворічних розпродажів. Незважаючи на наліпки на вітринах магазинів, які обіцяють -50%, фактично таких дисконтів майже немає. На електроніку знижки складають 15%, на одяг – 25-30%, на спортивний одяг – до 40%. Казкові 50% стоять на цінниках товарів недорогих та таких, що не користуються попитом.

Водночас, є чимало незадоволених «святом шопінгу». Так, більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю. Головна причина такого кроку - захист довкілля. Вони організували кампанію «Зробимо п'ятницю знову зеленою», в межах якої пояснюють, що знижки та акції спонукають людей купувати речі, які їм не потрібні.

У Франції в Чорну п'ятницю біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання, Активісти ще напередодні заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

Втім, у великих і не дуже магазинах по усьому світу у цей день традиційно стоять черги біля кас. Подекуди біля прилавків починаються навіть бійки за товар. Відомі випадки, коли натовп покупців затоптував, травмував людину. Цього року без подібних інцидентів теж не обійшлося.