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    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля

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    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля

    В тяжких умовах працюють цілі родини, в тому числі жінки та діти

    Коли шведський фотограф Себастьян Сарді працював над черговим проектом, він наткнувся на новину, яка його зацікавила. У ній, згідно з офіційно опублікованими даними, йшлося про те, що число смертей і травм, пов'язаних з видобутком вугілля в Китаї, було дуже низьким. Насправді ж реальність виглядала набагато гірше.

    Тоді Сарди відправився в Китай, і ця поїздка стала початком його подорожі по різних країнах світу, де люди видобувають вугілля. Найбільше його вразила поїздка в Індію.

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    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля
    Чорні діаманти. Як в Індії в нелюдських умовах добувають вугілля

    Сарді прихопив камеру і відправився на східні пагорби штату Джхаркханд, де зосереджено 30% вугілля Індії, і подивився, в яких умовах працюють цілі родини, і як вони виглядають. Він хоче оформити свій проект про каторжний видобуток вугілля в Індії в форматі фотокниги, щоб поділитися історіями цих людей зі світом.

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