Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
- Сьогодні, 12:24
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У кожному кадрі - безтурботне дитинство, щира радість і зворушлива історія родини
Ален Лебуаль - скульптор, фотограф і батько шістьох дітей. Народився 1 травня 1968 року в Бордо. У 2004 році йому потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому Ален придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією.
А пізніше направив об'єктив на своїх дітей і створив успішну серію надзвичайно теплих знімків під назвою «Сім'я» (La Famille). Лебуаль живе з дружиною і дітьми в провінційній місцевості на південному заході Франції. Його чорно-білі фотографії багатьом глядачам навівають теплі спогади про власне дитинство.
Джерело: telegraf.com.ua