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    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі

    У кожному кадрі - безтурботне дитинство, щира радість і зворушлива історія родини
    Ален Лебуаль - скульптор, фотограф і батько шістьох дітей. Народився 1 травня 1968 року в Бордо. У 2004 році йому потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому Ален придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією. [GALLERY_BLOCK] А пізніше направив об'єктив на своїх дітей і створив успішну серію надзвичайно теплих
    • Сьогодні, 12:24
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    У кожному кадрі - безтурботне дитинство, щира радість і зворушлива історія родини

    Ален Лебуаль - скульптор, фотограф і батько шістьох дітей. Народився 1 травня 1968 року в Бордо. У 2004 році йому потрібно було зібрати портфоліо своїх скульптурних робіт, тому Ален придбав фотоапарат і незабаром захопився макрофотографією.

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    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі
    Чорно-білі фото цього багатодітного батька підкорили людей у всьому світі

    А пізніше направив об'єктив на своїх дітей і створив успішну серію надзвичайно теплих знімків під назвою «Сім'я» (La Famille). Лебуаль живе з дружиною і дітьми в провінційній місцевості на південному заході Франції. Його чорно-білі фотографії багатьом глядачам навівають теплі спогади про власне дитинство.

    Джерело: telegraf.com.ua

    фотограф діти
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