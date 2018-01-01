Чорно-білі українці: як наше буденне життя бачить литовський фотограф

Фотограф Павло Гур'єв розпродав всю свою фототехніку і почав знімати Україну на «айфон»

Павло народився в Литві, проте наразі живе в Харкові. За освітою – архітектор. Фотографією займається з 2011 року, з 2014 знімає виключно на мобільний телефон. [GALLERY_BLOCK] «Серія «Українці» – це в першу чергу спроба відповісти самому собі, чи змінилося щось у житті українців за останній час в повсякденних



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Фотограф Павло Гур'єв розпродав всю свою фототехніку і почав знімати Україну на «айфон»

Павло народився в Литві, проте наразі живе в Харкові.

За освітою – архітектор. Фотографією займається з 2011 року, з 2014 знімає виключно на мобільний телефон.

«Серія «Українці» – це в першу чергу спроба відповісти самому собі, чи змінилося щось у житті українців за останній час в повсякденних речах. Я не роблю фотографії на тему бойових дій на сході країни, політики і так далі. На моїх знімках - повсякденне життя. Я не є документальним фотографом за професією. Вулична фотографія – це моє захоплення, тому знімаю я в міру можливостей: фінансових і тимчасових. І, напевно, коли я сам зрозумію, що зробив в цій серії кінцевий кадр, тільки тоді зможу відповісти на питання, про що вона», – розповів сам фотограф.

Джерело: 24 канал