День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)

Личаківське кладовище на День усіх святих

На Личаківському цвинтарі площею понад 40 га розташовано близько 300 тис. поховань

У неділю, 1 листопада, львів’яни запалили тисячі свічок і лампадок на найдавнішому з існуючих міських кладовищ, що існує ще з XVIII століття – Личаківському цвинтарі.

На Личаківському цвинтарі площею понад 40 га розташовано близько 300 тис. поховань, тут досі ховають визначних громадян Львова.

У День всіх святих, який відзначають 1 листопада, прийнято відвідувати могили родичів, молитись за упокій їх душ та в пам'ять про них запалювати свічки та залишати квіти.

До слова, 1 листопада у Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки.