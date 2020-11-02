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    День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)

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    Личаківське кладовище на День усіх святих - День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)
    Личаківське кладовище на День усіх святих
    Фото Ігоря Мартиніва, Nebo Lviv

    На Личаківському цвинтарі площею понад 40 га розташовано близько 300 тис. поховань

    У неділю, 1 листопада, львів’яни запалили тисячі свічок і лампадок на найдавнішому з існуючих міських кладовищ, що існує ще з XVIII століття – Личаківському цвинтарі.

    На Личаківському цвинтарі площею понад 40 га розташовано близько 300 тис. поховань, тут досі ховають визначних громадян Львова.

    У День всіх святих, який відзначають 1 листопада, прийнято відвідувати могили родичів, молитись за упокій їх душ та в пам'ять про них запалювати свічки та залишати квіти.

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    День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)
    День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)
    День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)
    День всіх святих: на найдавнішому цвинтарі Львова запалили тисячі лампадок (фото)

    До слова, 1 листопада у Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки.

    свята пам'ять Львів квіти цвинтар
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