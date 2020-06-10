На Рівненщині підлітки влаштували танці на могилах



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Пдлітки на Рівненщині вирішили порозважатися на цвинтарі

На батьків підлітків склали адмінпротоколи через невиконання обов’язків щодо виховання дітей

Голова Бронниківської сільської ради Рівненського району 9 червня звернувся до поліції із заявою, у якій просив притягнути до відповідальності невідомих осіб, які танцювали на могилах місцевого цвинтаря. На підтвердження своїх слів надав відео. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Незважаючи на те, що хлопці були у капюшонах та масках, ювенальні поліцейські Рівненського районного відділення оперативно встановили порушників. Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів села Бронники — 17-ти та 16-ти років. Фільмував «розваги» 15-річний житель Карпилівки, який приїхав на канікули до бабусі.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України.

«Із трьома учасниками зйомки поліцейські провели профілактичну бесіду, правопорушники шкодують про вчинене, –зазначила старший інспектор ювенальної превенції Рівненського районного відділення поліції Наталія Давидюк. – Щодо батьків складені адміністративні протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібрані матеріали скеровані на розгляд суду».

Сім’ї хлопців за місцем проживання, а також самі учні у навчальних закладах характеризуються позитивно. Пояснюють, що аби прославитися, хотіли відтворити закордонну зйомку, яку знайшли на просторах інтернету.

Нагадаємо, у селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.