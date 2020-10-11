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    Політика

    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії

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    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу - Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії
    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу

    Дуда наголосив, що «наш обов’язок» – зупинити агресію та змінити кордони в Україні, щоби вони відповідали міжнародному праву

    Президент Польщі Анджей Дуда після приїзду до України він відвідав Польський воєнний цвинтар у Биківні, де вшанував пам’ять 3435 польських в’язнів з Катинського списку – жертв радянського НКВС.

    Про це повідомляє агентство РАР.

    Масові вбивства поляків відбулися 80 років тому, однак Дуда згадав про ще одну дату – 100-річчя Варшавської битви, в якій на боці поляків воювали підрозділи Української народної республіки (УНР) – проти радянської армії.

    Завдяки цій перемозі Польща змогла зберегти незалежність від радянської Росії.

    «Польські та українські солдати билися пліч-о-пліч, щоби дати відсіч радянській агресії. У багатьох місцях вдалося не лише прорвати фронт, а й відкинути ворога на схід. Вони зупинили атаку, яка йшла на Польщу, зупинили натиск на Європу, який мав принести комунізм. Сьогодні ми знаємо, що насамперед це (комунізм – ред.) приносить людям нещастя», – сказав він.

    Нагадав Дуда і про нинішню ситуацію в Європі, де нащадки тих комуністів під вивіскою вже Російської Федерації окупували український Крим та частину Донеччини та Луганщини.

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    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії
    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії
    Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії

    Дуда наголосив, що «наш обов’язок» – зупинити агресію та змінити кордони в Україні, щоби вони відповідали міжнародному праву. За його словами, цього, зокрема, вимагає пам’ять загиблих, яких вбили в Катині, Харкові та інших місцях.

    Крім того, 13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

    Нагадаємо, що ще на початку вересня стало відомо, що Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні.

    Крим Польща УНР Анджей Дуда президент цвинтар
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