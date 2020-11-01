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    Суспільство

    1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>За церковним календарем сьогодні святкують&nbsp;День всіх святих</p> - 1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих

    Якщо на вулиці тепло 1 листопада, то і весна буде теплою

    Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, День створення Європейського Союзу, а віряни святкують День всіх святих.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.

    Народні прикмети на 1 листопада

    • Морозний день 1 листопада видався – значить, 8 листопада (на день Дмитра Солунського) буде відлига.
    • Якщо людина народилася 1 листопада, то вона відрізнятиметься балакучістю.
    • Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
    • Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
    • Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.
    • Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.
    • Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.
    • На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.
    • Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
    • Не варто вбивати павуків.
    • Не рекомендують відмовляти в милостині.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 1 листопада, іменини відзначають Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс.

    свята традиції
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