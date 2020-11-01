1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих
Якщо на вулиці тепло 1 листопада, то і весна буде теплою
Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, День створення Європейського Союзу, а віряни святкують День всіх святих.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.
Народні прикмети на 1 листопада
- Морозний день 1 листопада видався – значить, 8 листопада (на день Дмитра Солунського) буде відлига.
- Якщо людина народилася 1 листопада, то вона відрізнятиметься балакучістю.
- Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
- Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
- Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.
- Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.
- Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.
- На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.
- Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
- Не варто вбивати павуків.
- Не рекомендують відмовляти в милостині.
Хто святкує день ангела
У неділю, 1 листопада, іменини відзначають Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс.