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    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі

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    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі

    Ця надзвичайна подія є найгіршою катастрофою для невеликої країни Південно-Східної Азії за останні десятиліття

    Через сильні дощі в районі Санамсай провінції Аттапи на півдні Лаосу стався прорив споруджуваної додаткової греблі ГЕС Сепіан-Се Нам Ной. Внизу за течією вода місцями піднялася більш ніж на 12 метрів.

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    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі
    Десятки загиблих та сотні зниклих безвісти. Як виглядають наслідки прориву дамби в Лаосі

    У сусідній Камбоджі довелося евакуювати понад 25 000 чоловік з міст і сіл. Як заявив прем'єр-міністр Лаосу Тонглун Сісуліт, в результаті прориву дамби на півдні країни, загинуло щонайменше 26 осіб, сотні пропали безвісти, понад 6 000 осіб залишилися без даху над головою.

    Ця надзвичайна подія є найгіршою катастрофою для невеликої країни Південно-Східної Азії за останні десятиліття.

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