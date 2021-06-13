«Велика реставрація»: Верховна Рада планує розподілити 2 млрд грн на пам’ятки культури

Кошти будуть взяті з Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення, який наповнюється за рахунок плати за ліцензії з провадження азартних ігор

До середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації». Про це у коментарі «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона наголосила, що є співавтором законопроєкту №5551-2 від 4 червня, який дозволить розблокувати фінансування пам’яток, що перебувають у комунальній власності. Кошти будуть взяті з Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення, який наповнюється за рахунок плати за ліцензії з провадження азартних ігор.

«Щоб була можливість також профінансувати комунальні об’єкти, пропонуємо внести зміни до державного бюджету на 2021 рік і перерозподілити в цілому 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини. До речі, Вінницька і Харківська облдержадміністрації направили на відбір Міністерства культури пам’ятки, які винятково знаходяться у комунальній власності. Тому й у них не було шансів одержати фінансування, оскільки кошти розподілялися між пам’ятками державної форми власності. Нині Верховна Рада має час до середини липня, аби розблокувати це питання», – зауважила нардепка Кравчук.

Нагадаємо, що 18 травня міністерство культури та інформаційної політики на сайті вивісило перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, яким експертна рада з числа фахівців присвоїла рейтинг.

У десятку лідерів рейтингу ввійшли пам’ятки Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького, Національного заповідника «Софія Київська», Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець», а також реставрація Луцького Верхнього замку. Всього із 211 проєктів спеціалісти допустили до оцінювання лише 109.

Після цього міністерство видало наказ, яким затвердило 22 проєкти на фінансування 2021 року. Загальна вартість ремонтних робіт пам’яток – 399,1 млн грн.