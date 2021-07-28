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    В одеській квартирі Жванецького відкриють музей

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    Відомий сатирик помер 6 листопада 2020 - В одеській квартирі Жванецького відкриють музей
    Відомий сатирик помер 6 листопада 2020
    Фото з відкритих джерел

    Керувати музеєм буде директор, який призначається на п’ять років за конкурсом

    З одеської квартири Михайла Жванецького на Старопортофранківській, 133 зроблять музей. Про це повідомляє dumskaya.net.

    Відповідний проєкт рішення про створення комунального закладу «Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького» винесено на майбутню сесію муніципальних зборів. Цим же рішенням планують затвердити статут КУ.

    «Установа створена з метою вивчення, збереження, використання та популяризації пам’яток та інформації, пов’язаної з життям і творчістю видатного письменника і сатирика Михайла Жванецького, а також для залучення громадян до надбань національної літератури», – йдеться в проекті документа.

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    В одеській квартирі Жванецького відкриють музей
    В одеській квартирі Жванецького відкриють музей

    Керувати музеєм буде директор, який призначається на п’ять років за конкурсом. Музейні зібрання самого Жванецького, які зберігаються у квартирі, за згодою родичів будуть передані в користування КУ.

    Нагадаємо, відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Останні роки жив в Росії, там і помер 6 листопада 2020. Йому було 86 років.

    У 1999 році він отримав звання народного артиста України, а вже за два роки став заслуженим діячем мистецтв Росії. .

    Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України. У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.

    Теги: Одеса музей письменник гумор
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    В одеській квартирі Жванецького відкриють музей