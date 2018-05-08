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    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції

    Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни
    Операція «Оверлорд», яка розпочалась з вторгнення союзних військ до Нормандії 6 червня 1944 року в «День Д», тривала протягом усього літа. Проект PhotosNormandie викладає у вільний доступ тисячі фотографій Нормандської операції і звертається до користувачів за допомогою в складанні описів кадрів. [READ_MORE]
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    Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни

    Операція «Оверлорд», яка розпочалась з вторгнення союзних військ до Нормандії 6 червня 1944 року в «День Д», тривала протягом усього літа.

    Проект PhotosNormandie викладає у вільний доступ тисячі фотографій Нормандської операції і звертається до користувачів за допомогою в складанні описів кадрів.

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    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції
    Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції

    PhotosNormandie - некомерційний проект, запущений в кінці січня 2007 року на Flickr. Його мета в тому, щоб поліпшити опис тисяч історичних фотографій часів Нормандської операції. Тому користувачів закликають коментувати фотографії, якщо вони можуть доповнити опис, уточнити місце розташування і впізнати зображених людей.

    В альбомах PhotosNormandie вже опублікували понад 4700 архівних фотографій, які документують вторгнення в Нормандію з червня по серпень 1944 року. У міру надходження нових матеріалів альбоми проекту поповнюються. Фотографії надходять в основному з Національних архівів США та Канади, а також з бібліотеки Шербур-Октевіль.

    Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни.

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