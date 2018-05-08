Другий фронт Другої світової війни. Унікальні архівні фото Нормандської операції

Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни

Операція «Оверлорд», яка розпочалась з вторгнення союзних військ до Нормандії 6 червня 1944 року в «День Д», тривала протягом усього літа. Проект PhotosNormandie викладає у вільний доступ тисячі фотографій Нормандської операції і звертається до користувачів за допомогою в складанні описів кадрів. [READ_MORE]



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Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни

Операція «Оверлорд», яка розпочалась з вторгнення союзних військ до Нормандії 6 червня 1944 року в «День Д», тривала протягом усього літа.

Проект PhotosNormandie викладає у вільний доступ тисячі фотографій Нормандської операції і звертається до користувачів за допомогою в складанні описів кадрів.

PhotosNormandie - некомерційний проект, запущений в кінці січня 2007 року на Flickr. Його мета в тому, щоб поліпшити опис тисяч історичних фотографій часів Нормандської операції. Тому користувачів закликають коментувати фотографії, якщо вони можуть доповнити опис, уточнити місце розташування і впізнати зображених людей.

В альбомах PhotosNormandie вже опублікували понад 4700 архівних фотографій, які документують вторгнення в Нормандію з червня по серпень 1944 року. У міру надходження нових матеріалів альбоми проекту поповнюються. Фотографії надходять в основному з Національних архівів США та Канади, а також з бібліотеки Шербур-Октевіль.

Цей архів дає уявлення про операцію, що відкрила Західний фронт в Європі під час Другої світової війни.