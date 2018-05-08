Інститут нацпам’яті пропонує зробити 9 травня робочим днем

В'ятрович переконаний, що таке перенесення вихідного дня жодним чином не образить живих ветеранів

Українським інститутом національної пам'яті розроблено низку пропозицій, спрямованих на зміну національного календаря державних свят. Зокрема йдеться про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8-е. Про це в інтерв’ю УНН розповів голова інституту Володимир В'ятрович. [READ_MORE] За його словами, пропонується



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В'ятрович переконаний, що таке перенесення вихідного дня жодним чином не образить живих ветеранів

Українським інститутом національної пам'яті розроблено низку пропозицій, спрямованих на зміну національного календаря державних свят. Зокрема йдеться про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8-е. Про це в інтерв’ю УНН розповів голова інституту Володимир В'ятрович.

За його словами, пропонується залишити 9 травня як День перемоги над нацизмом, але вихідний перенести на 8 травня, «щоб підкреслити важливість нового формату пам'яті і примирення». На думку В'ятровича, це було б і важливим чинником для деполітизації 9 травня.

«Бо саме те, що цей день залишається вихідним, перетворює його не на день, коли згадують загиблих і живих ветеранів, а на день, коли проросійські сили виходять на вулиці, щоб нагадати про своє існування, влаштовуючи провокації з портретом Сталіна, червоними прапорами, так звані «безсмертні полки», які є російською ініціативою, спрямованою на те, щоб нагадати, що Україна ніби то є частиною «русского мира». Все це лишається активним саме через те, що 9 травня, як і раніше, є вихідним», - вважає керівник Інститут нацпам'яті.

В'ятрович переконаний, що таке перенесення вихідного дня жодним чином не образить живих ветеранів. Крім того, пропонується ще кілька змін до календаря державних свят.

«Мова йде не тільки про скасування якихось вихідних, таких як 8 березня чи 2 травня, мова йде не лише про перенесення вихідного з 9 травня на 8-е, але й про загальне впорядкування системи державних свят, які є в Україні, щоб навести в цьому лад. Бо у нас зараз відзначаються і радянські свята, і нові українські свята, і релігійні свята», - пояснив В'ятрович, додавши, що 8 березня має стати Днем боротьби жінок за свої права і бути робочим днем.

Водночас, він повідомив, що ці ініціативи не отримали погодження з Міністерством культури, яке має подати їх на погодження до Кабінету міністрів. Та голова Інститут нацпам’яті вважає, що ця ініціатива врешті знайде підтримку.

«Я переконаний, що зміни, які пропонує наш Інститут, є не такими драматичними, якими їх намагаються представити окремі політики чи окремі медіа. Дискусії, які передували запровадженню цих змін, були набагато бурхливішими, ніж після їх запровадження. Такі ж застереження лунали і щодо процесів декомунізації – ми теж багато чули про те, що це мало не розколе Україну, що будуть народні бунти. Нічого подібного. Більшість активних громадян включилися в ці процеси і підтримали їх. І я так само переконаний, що наші пропозиції, спрямовані на вдосконалення національного календаря державних свят також будуть сприйняті спокійно і стануть звичним для українців явищем», - переконаний В'ятрович.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройде загальнонаціональна акція «Мак пам'яті».