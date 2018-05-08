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    Думки вголос

    Уроки Другої світової війни: кожен божевільний диктатор має бути засуджений і покараний

    Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє
    Сьогодні День пам’яті і примирення. Ми згадуємо про жертв нацизму. У ці дні варто пам’ятати, що сталінський радянський режим був таким самим винуватцем у Другій світовій війні. Задум двох диктаторів полягав у спільному поневоленні всієї планети. Вони разом почали цю трагічну і руйнівну авантюру. У ті роки українці воювали проти
    • Арсеній Яценюк

      Лідер партії Фронт Змін

    • Сьогодні, 12:01
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    Сьогодні варто згадати усіх, хто боровся з нацизмом. Пом&rsquo;янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам&rsquo;яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять.
    Сьогодні варто згадати усіх, хто боровся з нацизмом. Пом’янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам’яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять.

    Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє

    Сьогодні День пам’яті і примирення. Ми згадуємо про жертв нацизму. У ці дні варто пам’ятати, що сталінський радянський режим був таким самим винуватцем у Другій світовій війні. Задум двох диктаторів полягав у спільному поневоленні всієї планети. Вони разом почали цю трагічну і руйнівну авантюру.

    У ті роки українці воювали проти кривавих диктаторів на всіх фронтах – в Українській Повстанській армії, у Червоній армії, в арміях країн-членів антигітлерівської коаліції, в Європі і в Азії.

    Ми нікому не дозволимо переписувати історію, перекреслювати подвиг українського та інших народів, привласнювати перемогу над нацизмом, яку здобули народи антигітлерівської коаліції і тим більше, прикривати нею агресію і загарбання чужих земель зараз. Кожен агресор має бути зупинений, засуджений і покараний. Таким є головний урок Другої світової. На жаль, Сталіну вдалося уникнути тоді відповідальності разом з Гітлером. І це мало величезні негативні наслідки для людства у другій половині ХХ століття. Радянська імперія продовжувала свою злочинну і криваву діяльність по всій планеті.

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    Важливо зробити висновки для наших часів. Кожен божевільний диктатор, який вчиняє злочини проти людства і миру, повинен бути засуджений і покараний.

    Сьогодні ж згадаємо усіх, хто боровся з нацизмом. Пом’янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам’яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять.

    Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє.

    Cлава Україні! Героям Слава!

    Джерело: блог Арсенія Яценюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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