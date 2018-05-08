Уроки Другої світової війни: кожен божевільний диктатор має бути засуджений і покараний

Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє

Сьогодні День пам’яті і примирення. Ми згадуємо про жертв нацизму. У ці дні варто пам’ятати, що сталінський радянський режим був таким самим винуватцем у Другій світовій війні. Задум двох диктаторів полягав у спільному поневоленні всієї планети. Вони разом почали цю трагічну і руйнівну авантюру. У ті роки українці воювали проти

Арсеній Яценюк Лідер партії Фронт Змін

Арсеній Яценюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні варто згадати усіх, хто боровся з нацизмом. Пом’янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам’яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять.

Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє

Сьогодні День пам’яті і примирення. Ми згадуємо про жертв нацизму. У ці дні варто пам’ятати, що сталінський радянський режим був таким самим винуватцем у Другій світовій війні. Задум двох диктаторів полягав у спільному поневоленні всієї планети. Вони разом почали цю трагічну і руйнівну авантюру.

У ті роки українці воювали проти кривавих диктаторів на всіх фронтах – в Українській Повстанській армії, у Червоній армії, в арміях країн-членів антигітлерівської коаліції, в Європі і в Азії.

Ми нікому не дозволимо переписувати історію, перекреслювати подвиг українського та інших народів, привласнювати перемогу над нацизмом, яку здобули народи антигітлерівської коаліції і тим більше, прикривати нею агресію і загарбання чужих земель зараз. Кожен агресор має бути зупинений, засуджений і покараний. Таким є головний урок Другої світової. На жаль, Сталіну вдалося уникнути тоді відповідальності разом з Гітлером. І це мало величезні негативні наслідки для людства у другій половині ХХ століття. Радянська імперія продовжувала свою злочинну і криваву діяльність по всій планеті.

Важливо зробити висновки для наших часів. Кожен божевільний диктатор, який вчиняє злочини проти людства і миру, повинен бути засуджений і покараний.

Сьогодні ж згадаємо усіх, хто боровся з нацизмом. Пом’янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам’яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять.

Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє.

Cлава Україні! Героям Слава!

Джерело: блог Арсенія Яценюка

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