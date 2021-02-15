Гігантська мозаїка з 750 авто, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса (фото)

Щоб відтворити візерунок водіям знадобилося більше 30 годин

Книга рекордів Гіннесса зафіксувала новий світовий рекорд: китайська компанія Geely створила з 750 автомобілів гігантську мозаїку. Досягнення приурочили до Нового року: за місцевим календарем, 2021-й пройде під знаком Бика, і саме цій тварині присвячена «рекордна» композиція.

За правилами Книги Гіннесса, для досягнення рекорду відстань між автомобілями не має перевищувати 20 сантиметрів, а площа композиції повинна бути не менше ніж 3000 квадратних метрів. Фірма Geely вклалася в обидва критерії: машини запарковали з інтервалом 4-5 сантиметрів, а площа орнаменту перевищила позначку 7000 квадратних метрів!

Взагалі Geely спорудила відразу дві мозаїки: на одній зображений символ року – бик, на іншій – число «2021» і підпис у вигляді ієрогліфів. Представники Книги Гіннеса зафіксували тільки більшу картинку з 750 автомобілями, хоча сумарно в «флешмобі» брали участь 1339 машин. Для рекорду використовували однакові Geely Emgrand білого і темно-сірого кольорів.