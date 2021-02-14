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    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Флешмоб відбувся поблизу одного з торгових центрів столиці</p> - Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)

    Флешмоб відбувся поблизу одного з торгових центрів столиці

    Фото: Instagram/Sunray Production

    У флешмобі взяло участь понад 110 легковиків

    З нагоди Дня Святого Валентина київські водії зробили величезну «автовалентинку» із автомобілів. Про це йдеться у повідомленні УНІАН.

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    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)
    Автомобільну «валентинку» виклали київські водії (фото)

    Як повідомляється у повідомленні, найбільша валентинка складається з 110 автомобілів.Її створили біля одного з торгових центрів у столиці.

    Раніше стало відомо, що до дня святого Валентина поблизу Офісу президента на вулиці Банковій зʼявився «будинок кохання». Будинок знаходиться на місці демонтованої нещодавно ковзанки.

    Минулого грудня на паркінгу стадіону «Металіст» харківʼяни склали з автомобілів найбільшу «автоялинку» в Україні. Всього у флешмобі взяли участь власники 1 065 автомобілів. Ширина викладеної фігури була 96 метрів, а висота – 233. Рекорд потрапив до «книги рекордів України».

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    Теги: Київ автомобіль рекорд
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