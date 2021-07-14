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    Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)

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    У коментарях стали розпитувати про самопочуття зірки і якій вакцині вона віддала перевагу - Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)
    У коментарях стали розпитувати про самопочуття зірки і якій вакцині вона віддала перевагу
    Фото з відкритих джерел

    Акторка отримала першу дозу щеплення, але назву препарату чомусь не назвала

    Учасниця гумористичної програми «Дизель Шоу» Вікторія Булітко вакцинувалася від Covid-19. Акторка отримала першу дозу щеплення, але назву препарату чомусь не назвала. Артистка опублікувала в Instagram фотографії, зроблені під час процедури.

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    Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)
    Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)

    В дописі Булітко почала жартувати: «Нарешті мене «чіпували». Якщо що, то шукайте мене біля вишок 5G. На нашій «пласкій» планеті».

    У коментарях стали розпитувати про самопочуття зірки і якій вакцині вона віддала перевагу. На перше питання Вікторія відповіла не роздумуючи: «Чотири години політ нормальний».

    А що стосується назви препарату, то Булітко вирішила її приховати. «Хороша», – лаконічно відповіла акторка на запитання дописувачки про обрану вакцину.

    Додамо, що нещодавно Сергій Притула щепився від коронавірусу і розповів про це підписникам у Facebook.

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    Теги: артист вакцинація коронавірус
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    Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)