Гумористка «Дизель Шоу» вакцинувалася від коронавірусу (фото)

У коментарях стали розпитувати про самопочуття зірки і якій вакцині вона віддала перевагу

Акторка отримала першу дозу щеплення, але назву препарату чомусь не назвала

Учасниця гумористичної програми «Дизель Шоу» Вікторія Булітко вакцинувалася від Covid-19. Акторка отримала першу дозу щеплення, але назву препарату чомусь не назвала. Артистка опублікувала в Instagram фотографії, зроблені під час процедури.

В дописі Булітко почала жартувати: «Нарешті мене «чіпували». Якщо що, то шукайте мене біля вишок 5G. На нашій «пласкій» планеті».

У коментарях стали розпитувати про самопочуття зірки і якій вакцині вона віддала перевагу. На перше питання Вікторія відповіла не роздумуючи: «Чотири години політ нормальний».

А що стосується назви препарату, то Булітко вирішила її приховати. «Хороша», – лаконічно відповіла акторка на запитання дописувачки про обрану вакцину.

Додамо, що нещодавно Сергій Притула щепився від коронавірусу і розповів про це підписникам у Facebook.

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