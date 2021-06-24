Викидати гній, продавати малину. Притула розповів, як виживав у селі

За словами «вар’ята», бабуся вчила його премудрості фінансових операцій, а дідусь іншим життєвим премудростям

Нещодавно головному шоумену країни Сергію Притулі виповнилося 40. На своїй сторінці у Facebook він розповів про «совкове» дитинство та ті важливі уроки виживання, які йому дало село.

«Щоразу, коли бачу в інтернеті статтю на кшталт «Десять совєтов 40-лєтніх 20-лєтнім», я гомерично сміюсь! Покажіть мені того двадцятирічного, який буде дуже прислухатись до порад «стартерів». Вчора мені стукнуло 40. Я в жодному випадку не збираюсь давати 15-20-25-літнім якісь поради і рекомендації» – написав він, описуючи цікаві епізоди зі свого життя.

«Я народився за брежнєвських часів у совку. Коли мама вийшла з декрету, то в тій конурі, де ми жили в РЕСі у Збаражі, мене не було на кого залишити в тих шістнадцяти квадратних метрах, бо батьки на роботі, брат у школі, а слова «няня» ми не знали. Поїхав у село. До баби з дідом», – згадував Притула.

Шоумен з особливою теплотою згадав діда Василя, який був чоловіком чітким, а Притула був у нього наймолодшим онуком. «Тому тут всі карти лягли і зорі зійшлись. В 3,5 роки я вже читав українською і російською, рахував і розбирався у годинах-хвилинах. Попри те, що моя бабуся регулярно сварила дідуся щодо оковитої, цитую «твій дід за життя випив, як у Федося цистерна» (у сусіда на подвір’ї була цистерна від молоковоза), але саме тому доброму чоловікові, смерть якого я дуже важко пережив і запах одеколону якого я пам’ятаю і донині, я завдячую своїй освітній базі!» – написав Притула.

За словами «вар’ята», бабуся вчила його премудрості фінансових операцій. «Коли вона продавала ранню полуницю чи малину на базарі, я був штатним скарбником. Рахував виторг», – розповів Притула про перші уроки математики.

Коли дідуся не стало, а бабуся вже була старенькою, малий Притула вставав о четвертій ранку, щоб вантажити відра малини на велосипед, на якому не вмів їздити. Хлопець штовхав це все у бік базару і ставав з бабцями в ряд, аби торгуватися за кожну літру. «Це окрім того, що треба було косити траву, перекидати, складати в копиці, викидати гній, черпати гноївку, носити тирсу з пилорами. Це мені було 12-13 років», – уточнив Притула.

Село дало майбутньому телеведучому та неперевершеному жартівникові свої уроки виживання. «Я не втопився у ставку, хоч і було кілька випадків, коли думав, що вже все. Я не поламав ноги, коли, тікаючи від собак сторожа колгоспного саду, стрибнув у глибокий яр (так, красти черешні – це гріх). Не зловив кулю, коли ми кидали у вогнище патрони, які знаходили на місцях боїв часів Другої світової війни. Скидалось на те, що наше покоління виживало не завдяки, а всупереч!», – закінчив цікаву розповідь відомий шоумен.

Додамо, що український шоумен Сергій Притула відсвяткував ювілей. 22 червня телеведучому виповнилося 40 років. Артист отримав безліч подарунків, але найцінніший зробили йому діти: Дмитро, Соломія та маленька Стефанія, яка нещодавно народилася.

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