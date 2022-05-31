Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
«Старий-добрий» «Град» щедро «насипає» російським загарбникам
Українські воїни продовжують боронити рідну землю, демонструючи свої успіхи всьому світу.
Міністерство оборони оприлюднило фото, як холодноярські артилеристи на БМ-21 нищать рашистів, їх техніку та позиції.
«В полях, де мала б рости зернова культура, доводиться збирати «врожай» зі спалених бойових машин та особового складу противника.
Холодноярці запевняють, відплатимо кожному, хто посягне на нашу землю!», – заявили в Міноборони.
Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він закликав мешканців області не виходити з укриттів і підготувати захисні маски для обличчя із содовим розчином.