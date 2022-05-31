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    Фото

    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)

    ЗСУ ефективно працює по ворожих цілях - Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    ЗСУ ефективно працює по ворожих цілях
    фото: Міноборони

    «Старий-добрий» «Град» щедро «насипає» російським загарбникам

    Українські воїни продовжують боронити рідну землю, демонструючи свої успіхи всьому світу.

    Міністерство оборони оприлюднило фото, як холодноярські артилеристи на БМ-21 нищать рашистів, їх техніку та позиції.

    «В полях, де мала б рости зернова культура, доводиться збирати «врожай» зі спалених бойових машин та особового складу противника.

    Холодноярці запевняють, відплатимо кожному, хто посягне на нашу землю!», – заявили в Міноборони.

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    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)
    фото: Міноборони

    Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він закликав мешканців області не виходити з укриттів і підготувати захисні маски для обличчя із содовим розчином.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Холодноярські артилеристи показали, як нищать рашистів та їх техніку (фото)