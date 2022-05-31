Рашисти влаштували хімічну атаку в Сєвєродонецьку (фото)

Окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі

Російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав мешканців області не виходити з укриттів і підготувати захисні маски для обличчя із содовим розчином.

«Слідкуємо за напрямом вітру! Людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку, інформацію повідомлено на місцях оперативними службами», – зазначив Гайдай.

Дія парів азотної кислоти на людей

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Як відомо, ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку.

Окупанти вже не вперше гатять по хімзаводу в Сєвєродонецьку. Так, 21 травня росіяни вдарили по об’єднанню «Азот» – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

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