Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж



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У поширенні пожеж звинувачують фермерів, які підпалюють ліси, щоб розчистити територію для сільськогосподарських потреб

Індонезійські острови Суматра і Калімантан продовжують потерпати від катастрофічних лісових пожеж, димом від яких заволокло велику територію Південно-Східної Азії. Лісові пожежі вирують в Індонезії щорічно, але в цьому році ситуація ускладнилася через особливо тривалий сухий сезон.

На боротьбу з однією з найбільш масштабних пожеж за останні роки направили понад 14 тисяч осіб, десятки літаків військово-транспортної авіації і безпілотні летальні апарати - вони скидають воду на територію індонезійських островів.

У поширенні пожеж звинувачують фермерів, які підпалюють ліси, щоб розчистити територію для сільськогосподарських потреб.