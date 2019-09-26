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    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж

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    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж

    У поширенні пожеж звинувачують фермерів, які підпалюють ліси, щоб розчистити територію для сільськогосподарських потреб

    Індонезійські острови Суматра і Калімантан продовжують потерпати від катастрофічних лісових пожеж, димом від яких заволокло велику територію Південно-Східної Азії. Лісові пожежі вирують в Індонезії щорічно, але в цьому році ситуація ускладнилася через особливо тривалий сухий сезон.

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    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж
    Індонезія продовжує страждати від масштабних лісових пожеж

    На боротьбу з однією з найбільш масштабних пожеж за останні роки направили понад 14 тисяч осіб, десятки літаків військово-транспортної авіації і безпілотні летальні апарати - вони скидають воду на територію індонезійських островів.

    У поширенні пожеж звинувачують фермерів, які підпалюють ліси, щоб розчистити територію для сільськогосподарських потреб.

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