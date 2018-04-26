«Катастрофа планетарного масштабу». Як Порошенко відвідував Чорнобильську АЕС

У 32-і роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздку на ЧАЕС

Глава держави вшанував пам'ять відважних ліквідаторів аварії на четвертому енергоблоці. Петро Порошенко встановив кошик з квітами у національних кольорах до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на АЕС поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Пам'ять відважних рятувальників Петро Порошенко та



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У 32-і роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздку на ЧАЕС

Глава держави вшанував пам'ять відважних ліквідаторів аварії на четвертому енергоблоці. Петро Порошенко встановив кошик з квітами у національних кольорах до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на АЕС поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

Пам'ять відважних рятувальників Петро Порошенко та присутні вшанували хвилиною мовчання.

«Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи потребує чітко скоординованих зусиль всієї міжнародної спільноти. Масштаб Чорнобильської катастрофи має планетарний характер. Ніхто не відчуває себе в безпеці, поки ми не налагодимо ефективну систему екологічного захисту і подолання наслідків цієї катастрофи.



Чорнобильська трагедії стала найстрашнішою техногенною катастрофою в історії людства. 32 роки сплили, а наслідки цієї жахливою аварії й досі залишаються темною міткою в історії. І сьогодні ми маємо згадати тисячі й тисячі ліквідаторів, які врятували світ: пожежники й лікарі, військові та правоохоронці, працівники станції, будівельники і водії», - сказав Петро Порошенко.

Перед цим Президент також ознайомився із ходом будівництва нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

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