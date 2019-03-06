У березні у Києві відбудеться «Кубок Дерюгіної»



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«Кубок Дерюгіної» збирає найкращих гімнасток світу Фото: УНІАН

У змаганнях із художньої гімнастики міжнародної серії Гран-прі візьмуть участь найсильніші гімнастки світу з понад 25 країн світу

Із 13 до 18 березня у столичному Палаці спорту триватимуть міжнародні змагання серії Гран-прі з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної». Таку ініціативу Федерації гімнастики України підтримала відповідним розпорядженням Київська міська державна адміністрація, повідомляє прес-служба КМДА.

У найбільших змаганнях із художньої гімнастики міжнародної серії Гран-прі візьмуть участь найсильніші гімнастки світу з понад 25 країн світу. На одній сцені виступлять і лідери світової художньої гімнастики, і ще юні гімнастки, зокрема, представниці молодших вікових категорій 2006-2009 років народження. Із розкладом змагань можна ознайомитись тут.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу взяла на себе Федерація гімнастики України.

Департаменту охорони здоров’я КМДА доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань, а також чергування спортивного лікаря.

Нагадаємо, що перший «Кубок Дерюгіної» відбувся у 1992 році. Участь у заході взяли 18 країн. Організатором події стала гімнастка, яка двічі виборола титул абсолютної чемпіонки світу – Ірина Дерюгіна. У 1997 році змагання отримали статус Гран-прі. «Кубок Дерюгіної» відкрив такі таланти: Оксану Скалдіну, Олену Вітриченко, Ганну Безсонову, Тамару Єрофеєву, Наталію Годунко та інших зірок світової гімнастики.