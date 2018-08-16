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    Фото

    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом

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    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом

    Яскраві світлини, автором яких є талановитий фотограф з Британії

    Фотографія, яку люди назвуть постановочною, для вуличного фотографа може стати як великим розчаруванням, так і величезною радістю. Але вулична фотографія - вона як раз є такою, яка захоплює дивовижні моменти, які відбуваються весь час, але які пройдуть, якщо їх не шукати.

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    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом
    Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом

    Майкл Голдрей народився в Великобританії, але зараз він живе у Відні, де займається вуличною фотографією. Майкл є засновником «Optic Nerve Street Photography», об'єднання вуличних фотографів. За своє життя він встиг попрацювати на BBC і «Time Out London», а також підкорював серця суддів на фестивалях фотографії в Майамі, Сан-Франциско і Лондоні.

    Джерело: cameralabs.org

    фотограф
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