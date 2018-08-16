Коли реальне життя виглядає постановочним. Неймовірні світлини, зроблені вуличним фотографом



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Яскраві світлини, автором яких є талановитий фотограф з Британії

Фотографія, яку люди назвуть постановочною, для вуличного фотографа може стати як великим розчаруванням, так і величезною радістю. Але вулична фотографія - вона як раз є такою, яка захоплює дивовижні моменти, які відбуваються весь час, але які пройдуть, якщо їх не шукати.

Майкл Голдрей народився в Великобританії, але зараз він живе у Відні, де займається вуличною фотографією. Майкл є засновником «Optic Nerve Street Photography», об'єднання вуличних фотографів. За своє життя він встиг попрацювати на BBC і «Time Out London», а також підкорював серця суддів на фестивалях фотографії в Майамі, Сан-Франциско і Лондоні.

Джерело: cameralabs.org