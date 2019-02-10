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    У світі

    У Новій Зеландії унаслідок лісової пожежі евакуювали тисячі людей

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    Ліси почали горіти шість днів тому - У Новій Зеландії унаслідок лісової пожежі евакуювали тисячі людей
    Ліси почали горіти шість днів тому

    У постраждалих районах оголосили надзвичайний стан

    Рятувальники евакуювали близько трьох тисяч людей з околиць міста Нельсон у Новій Зеландії через лісові пожежі.

    У районах, де вирують пожежі, оголосили надзвичайний стан. Ліси почали горіти шість днів тому. У країні ці пожежі називають найсильнішими з 1955 року.

    10 лютого також очікують сильні вітри, чиновники зазначили, що це можу бути «критичною точкою небезпеки».

    Раніше стало відомо, що на Південному острові Нової Зеландії розгорілася сильна пожежа. Полум'я спалахнуло в регіоні Тасман і за ніч поширилося майже на дві тисячі гектарів. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 230 будинків, жителів розмістили в тимчасових центрах.

    Джерело: Громадське

    пожежа надзвичайний стан Нова Зеландія рятувальники
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