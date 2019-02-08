Харківський тракторний завод Ярославського подвоїв обсяги експорту в 2018 році



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На Харківський тракторний завод приїжджала делегація дипломатичних місій 24 країн-членів ЄС

Сучасну техніку виробництва харківського заводу купують у Молдові, Казахстані, Вірменії, Польщі, Болгарії, Румунії, Литві та Грузії

Олександру Ярославському вдалося не тільки відродити Харківський тракторний завод (ХТЗ) після багаторічної кризи, але й налагодити експорт сучасної сільгосптехніки новітнього зразка на зарубіжні ринки. Про це повідомляє спецпроект видання «Бізнес».

Наголошується, що ХТЗ вдалося за підсумками 2018 року подвоїти обсяги експорту в порівнянні з показниками 2017 року. Сучасну модернізовану техніку виробництва харківського заводу купують у Молдові, Казахстані, Вірменії, Польщі, Болгарії, Румунії, Литві та Грузії. Найдальша точка поставок — Нова Зеландія, також завод придивляється до ринків країн регіону Океанія, вивчає можливість поставок на африканський континент.

«За два роки роботи в складі групи DCH Олександра Ярославського ХТЗ відродив виробництво і запропонував ринку сучасну модернізовану техніку, яка володіє критично важливими характеристиками для сільського господарства. Прихід інвестора, зацікавленого в розвитку економіки Харківської області, став важливим, якщо не ключовою подією для Харківського тракторного заводу. Інвестиції групи DCH в модернізацію ХТЗ — багатомільйонна довгострокова програма, яка дозволила створити техніку, яка дійсно цікава ринку. А експорт — найкращий індикатор цього успіху», — йдеться у публікації.

Наголошується, що експлуатаційна надійність — легендарна риса техніки ХТЗ. Невисока вартість придбання, експлуатації і обслуговування, а також інший важливий елемент — сумісність зі всілякими сучасними сільськогосподарськими знаряддями. Тому в техніки ХТЗ дуже широкий спектр сфер використання: будь-які види обробки ґрунту, сівба, збирання, транспортування, кормозаготівля, йдеться в матеріалі.

Завдяки роботі конструкторів і інженерів ХТЗ завод вже зараз пропонує досить широкий модернізований модельний ряд колісних і гусеничних тракторів. Застосовані інноваційні рішення дозволили збільшити терміни експлуатації та подовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків.

Застосування новітніх технологій дозволило істотно модифікувати критично важливі вузли. Трактори ХТЗ комплектуються різними двигунами залежно від умов і цілей їхньої майбутньої експлуатації, тобто комплектації з зарубіжними двигунами відомого світового виробника — компанії IVECO. Таким чином, за два роки перебування ХТЗ у складі DCH Ярославського його техніка вже зробила значний еволюційний стрибок, відзначається в матеріалі.

«ХТЗ почав довгий шлях з приведення техніки у відповідність з європейськими та світовими сертифікаційними нормами. ХТЗ націлений на освоєння зарубіжних ринків. Варто відзначити, що виробництвом цікавляться представники європейських країн. Нещодавно завод з прохання представництва ЄС в Україні прийняв делегацію представників європейських дипломатичних місій 24 країн-членів ЄС», — зазначають автори спецпроекту.

ХТЗ також впритул наблизився до продажу не просто тракторів, а на розробці та продажу комплексних рішень — технологій обробки грунту. Це результат співпраці з одним з лідируючих виробників вин Грузії. Як виявилося, саме характеристики гусеничного трактора виробництва ХТЗ ідеальні для обробки специфічних «важких» ґрунтів, на яких висаджено виноградники. Це означає, що крім виробництва звичних тракторів ХТЗ пильно вивчає особливі запити покупців і знаходить ті ніші, які може впевнено освоювати техніка харківського виробництва.

На сьогодні Харківський тракторний завод – єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних, так і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, яке веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод перебував у стані затяжної кризи.

Однак завдяки інвестиціям Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати модернізовану техніку. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, до кінця 2018 року з його конвеєра зійшло близько 900 тракторів.