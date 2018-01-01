Компактні квартири в бетонних трубах. Фотогалерея

У Гонконзі був представлений проект нового економ-житла OPod Tube House, автором якого є архітектор Джеймс Лоу.

Усередині бетонних труб діаметром 2,5 метра він зумів розмістити компактну квартиру. 20-тонні труби можуть бути встановлені в самих різних місцях, до того ж їх легко перемістити на нове місце. [GALLERY_BLOCK] Якщо вдасться почати будівництво таких квартир, то її вартість складе 15 000 доларів, а щомісячна оренда - 400 доларів, що в 5 разів



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Квартири в бетонних трубах

У Гонконзі був представлений проект нового економ-житла OPod Tube House, автором якого є архітектор Джеймс Лоу.

Усередині бетонних труб діаметром 2,5 метра він зумів розмістити компактну квартиру. 20-тонні труби можуть бути встановлені в самих різних місцях, до того ж їх легко перемістити на нове місце.

Якщо вдасться почати будівництво таких квартир, то її вартість складе 15 000 доларів, а щомісячна оренда - 400 доларів, що в 5 разів менше вартості оренди житла в центрі Гонконгу.

Джерело: trinixy.ru