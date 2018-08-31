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    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)

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    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)

    Фейкове місто займало майже 26 акрів території

    Під час Другої Світової війни в центрі промислової зони з повітря можна було побачити дивний, наповнений будинками район. Крупний план показав би, що це камуфляж для заводу Boeing №2, де вироблялися тисячі бомбардувальників B-17.

    Після нападу на Перл-Харбор японські підводні човни були помічені біля затоки Сан-Франциско і поблизу Санта-Барбари в 1942 році. Західне узбережжя вважалося наступною ймовірною мішенню для японців, тому США вирішили приховати свої основні фабрики оборонного призначення.

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    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)
    Компанія Boeing у 1940-х роках створила фейкове місто, щоб обдурити японських пілотів (фото)

    Джон Стюарт Детльов, голлівудський сценограф, допоміг «приховати» завод Boeing в Сіетлі, використовуючи свої голлівудські методи дизайну. Фейкове місто займало майже 26 акрів території.

    Споруда складалася з фанери і картону, дроту і пофарбованої мішковини. Місто виглядало досить переконливо, щоб приховати фабрику від будь-яких бомбардувальників, які могли пролітати повз. Працівники заводу щоранку проходили секретними тунелями через підроблені кафе і магазини, з метою дістатися до фабрики.

    Джерело: trinixy.ru

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