Курйозні фотографії, на яких все найцікавіше відбувається на задньому плані
Життя бентежне і непередбачуване
Зібрали для вас світлини, вся сіль яких криється на задньому плані
Ви можете бути скільки завгодно привабливим, але якщо об'єктиви фотокамер спрямовані на вас, це ще не означає, що ви – головний герой кадру.
Іноді все найцікавіше може бути заховане від наших очей, а якщо бути точнішим, то ховатися прямо за нашими спинами!
Так що будьте уважнішими, коли робите фотографії для себе чи своїх знайомих.