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    Актрису київського театру не пустили в Канаду на прощання з братом

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    Гриша Зіскін був доброю, інтелігентною і талановитою людиною - Актрису київського театру не пустили в Канаду на прощання з братом
    Гриша Зіскін був доброю, інтелігентною і талановитою людиною
    Фото: Анна Варпаховська/Facebook

    «Ми живемо у жахливий час», – констатує Варпаховська

    Карантинні вимоги канадського уряду не дозволили актрисі Анні Варпаховській прибути на прощання з її братом, відомими режисером Григорієм Зіскіним. Про це акторка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

    «Пішла з життя дорога і дуже близька мені людина, мій брат Гриша Зіскін. Добра, інтелігентна, іскрометна і талановита людина. Скільки у нас було з ним спільних справ, цікавих проектів, вдалих прем'єр! У Монреалі ми створили театр імені Леоніда Варпаховського, об'їздили з виставами всю Канаду і Америку. Потім його спектаклі побачив Київ: «Бабине літо», «Дядечків сон», «Спасибі, Марго», «Прощальне танго», «Кухня», «Іграшка для мами», «Сімейна вечеря», «Закулісна комедія». Гришина доброта, оптимізм, гумор, любов до життя відчуваються в цих спектаклях і знаходять відгук у серцях глядачів», – написала Анна Варпаховська.

    За словами акторки, навіть маючи негативні тести на коронавірус, вона не має права покидати квартиру 14 днів після прильоту, тож на церемонію прощання з братом піти не зможе.

    «Намагаєшся з кимось поговорити, натикаєшся усюди на бездушні автомати: натисніть 1, натисніть 2 ... Ми живемо у жахливий час», – підсумувала акторка.

    Раніше на 87-му році життя помер радянський та російський актор Микола Сліченко. Велику популярність йому принесла роль у фільмі «Весілля в Малинівці».

    Нагадаємо, у травні помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов.

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    Теги: Київ театр Facebook гумор час коронавірус літо Анна Варпаховська
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    Актрису київського театру не пустили в Канаду на прощання з братом