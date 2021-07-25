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    Відома лабораторія втрапила в сексистський скандал

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    У &laquo;Сінево&raquo; вважають, що чоловіки самі здавати аналізи не ходять - Відома лабораторія втрапила в сексистський скандал
    У «Сінево» вважають, що чоловіки самі здавати аналізи не ходять
    Фото: blog.pokupon.ua

    Маркетологи «Сінево» вважають, що чоловіки не здатні самі потурбуватися про своє здоров'я?

    Відома медична лабораторія «Сінево» на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, зміст якого обурив користувачів. Так, під хештегом «гумор» «Сінево» поширила такий текст: «Чоловіки у медичній лабораторії діляться на дві категорії: 1. Привела мама. 2. Привела жінка».

    Тим часом журналіст Олександр Равчев у своєму дописі стверджує, що цей пост можна трактувати так:

    «Наші клієнти-чоловіки – імбецили, які неспроможні самостійно виконати припис лікаря і записатись на аналізи». Моєї ноги в цій лабораторії точно більше не буде, поки не буде вибачень за цей «жарт», – написав він.

    У коментарях користувачі підтримують Олександра Равчева та наголошують, що такі жарти є образливими і неприпустимими. Однак є й такі, котрі стверджують – медики не такі вже й далекі від істини.

    «У кожному жарті є лише доля жарту. Середня тривалість життя чоловіків в Україні на 20 років менша, ніж в жінок. Частково це пов’язано з безвідповідальним ставленням до власного здоров’я. Сам такий, каюсь. Добре, що це питання актуалізується, навіть у такій формі», – написав Тарас Ямчура.

    «Було б смішно, якби не було так сумно. Бо, на жаль, більшість чоловіків в нас не звикли дбати за себе і нехтують призначеними лікарями обстеженнями. Частина жінок теж. Любити себе якось у нас не на першому плані», – зазначила Наталія Ліпська.

    Раніше медики розповіли про вплив коронавірусу на увагу та пам’ять. Як і будь-який вірус, коронавірус негативно позначається на капілярному кровотоку і впливає на центральну і периферичну нервову систему, що може привести до проблем з увагою і пам’яттю. Про це попередив лікар-психотерапевт вищої категорії Олександр Федорович.

    Лікар пояснив, що через погіршення кровотоку мозок фактично голодує. Крім того, будь-яка людина, яка щойно перенесла захворювання, швидко втомлюється, і їй потрібно більше часу на відпочинок.

    Теги: скандал Facebook жінка журналіст гумор аналізи жарт
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    Відома лабораторія втрапила в сексистський скандал