Курйозні і філософські комікси, які змушують інакше поглянути на звичні речі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Героями коміксів виступають не тільки люди, але навіть предмети, які несподівано оживають на цих малюнках

Ілюстратор Шанхай Танго (Shanghai Tango) малює дотепні комікси, засновані на спостереженнях з повсякденного життя

Простота стилю виконання поєднується з продуманим і несподіваним задумом, який майстерно поєднується з намальованою ситуацією.

Героями коміксів виступають не тільки люди і тварини, але навіть предмети, які несподівано оживають в цих малюнках.