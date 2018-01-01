Квіти, які світяться. Неймовірної краси фото, які закликають берегти нашу планету

За допомогою даної техніки зйомки фотограф сподівається привернути увагу глядачів до краси природи нашої планети

Художник Крейг Барроуз продовжує дивувати шанувальників своєї творчості барвистими фотографіями рослин. Сфотографовані за допомогою спеціальних фотокамер, квіти постають перед глядачем в незвичайних кольорах, які, в прямому сенсі слова, світяться в темряві. Щоб створити подібні яскраві композиції - квіти, які світяться, Барроуз використовує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою даної техніки зйомки фотограф сподівається привернути увагу глядачів до краси природи нашої планети

Художник Крейг Барроуз продовжує дивувати шанувальників своєї творчості барвистими фотографіями рослин. Сфотографовані за допомогою спеціальних фотокамер, квіти постають перед глядачем в незвичайних кольорах, які, в прямому сенсі слова, світяться в темряві.

Щоб створити подібні яскраві композиції - квіти, які світяться, Барроуз використовує спеціальний світлодіод 365нм і об'єктив для фотокамери, який художник знайшов в одному з наборів, що використовуються криміналістами для дослідження місця злочину. Помістивши квіти на чорному тлі, він допомагає їх відтінкам проявитися в повній мірі і зберігає цю чарівну естетику на знімках, де глядач може в найдрібніших деталях розглянути витончені пелюстки і стебла рослин, які, крім того, випромінюють незвичайне світло.

За допомогою даної техніки зйомки фотограф сподівається привернути увагу глядачів до краси природи нашої планети, розкрити невидимі оку дивовижні подробиці будови рослин і закликати до їх збереження і дбайливого ставлення.