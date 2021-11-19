Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)

Найстрашніше, що сміттєзвалище знаходиться в межах міста

Місто Лубни у Полтавській області на межі надзвичайного стану. Усе через пожежу на місцевому сміттєзвалищі.

Як повідомляє депутат Єгор Фірсов, місцеві екоорганізації закликають владу скасувати навчання у школі та за можливості людям залишатися вдома.

«Найстрашніше, що сміттєзвалище знаходиться в межах міста. За сто метрів від нього вже починаються житлові квартали. Вогнеборці борються з пожежею, але поки загасити її вже четверту добу не вдається. Мешканці міста Лубни – бережіть себе. Носіть респіратори, пийте більше води та не провітрюйте приміщень» – закликає нардеп.

Під час горіння сміттєзвалища – розповсюджуються найшкідливіші речовини: діоксид сірки, важкі метали включаючи ртуть та свинець. Вчора показник по дрібнодисперсному пилу був перевищений уп’ятеро. Датчики місцевих активістів були червоні.

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