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    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)

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    Вогнеборці борються з пожежею вже четверту добу - Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)
    Вогнеборці борються з пожежею вже четверту добу
    фото: Єгор Фірсов/Facebook

    Найстрашніше, що сміттєзвалище знаходиться в межах міста

    Місто Лубни у Полтавській області на межі надзвичайного стану. Усе через пожежу на місцевому сміттєзвалищі.

    Як повідомляє депутат Єгор Фірсов, місцеві екоорганізації закликають владу скасувати навчання у школі та за можливості людям залишатися вдома.

    «Найстрашніше, що сміттєзвалище знаходиться в межах міста. За сто метрів від нього вже починаються житлові квартали. Вогнеборці борються з пожежею, але поки загасити її вже четверту добу не вдається. Мешканці міста Лубни – бережіть себе. Носіть респіратори, пийте більше води та не провітрюйте приміщень» – закликає нардеп.

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    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)
    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)
    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)
    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)
    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)

    Під час горіння сміттєзвалища – розповсюджуються найшкідливіші речовини: діоксид сірки, важкі метали включаючи ртуть та свинець. Вчора показник по дрібнодисперсному пилу був перевищений уп’ятеро. Датчики місцевих активістів були червоні.

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    Теги: пожежа сміття місто
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    Лубни на межі надзвичайного стану через пожежу на сміттєзвалищі (фото)