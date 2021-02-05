Власнику «цар-балкона» на Дарниці загрожує штраф і суд

Жодних дозволів на будівництво балкона не видавалося

Зведення «цар-балкона» у будинку на вул. Сормовській, 8/15 в Дарницькому районі Києва (місцевість Нова Дарниця) незаконне і жодних дозволів на його будівництво не видавалося. Про це заявили в керуючій компанії з обслуговування житлового фонду Дарницького району, повідомляє «Київ медіа».

За площею добудова вдвічі більша тих балконів, які були споруджені разом із будинком. Щоб конструкція трималася, бетонну плиту, яка є підлогою балкона, підперли металевими кронштейнами.

Сусіди кажуть, що цьому балкону вже декілька років і він давно в аварійному стані: балка, що тримає споруду, просіла до центру, тому може в будь-який момент звалитися вниз.

За оцінкою архітектора, такий балкон на несучих стінах старого будинку в жодному разі не можна зводити. До того ж прибудова закріплена ненадійно і в будь-який момент може обвалитися.

Цікаво, що власника квартири давно ніхто не бачив, адже помешкання він здає в оренду. Квартиранти кажуть, що господар запевнив: усі необхідні дозволи на прибудову є.

Ще в 2015 році працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дарницького району проводили інспекцію цієї квартири та видали господарю акт і припис на демонтаж балкона. Але господар рішення комісії проігнорував.

Востаннє комунальники приходили з черговою перевіркою минулого тижня, однак комісію в квартиру не пустили.

Наразі жителі будинку збираються написати заяву до Департаменту містобудування та архітектури. Після її розгляду на власника чекатиме суд. Однак, за словами юристів, демонтаж – це крайній захід. Йому передуватимуть штрафи й приписи. Господареві загрожує грошове покарання у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, «Главком» писав про цей небезпечний «цар-балкон» на Дарниці.

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