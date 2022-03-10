На Київщині українські військові розгромили російських окупантів – Залужний
Ми будемо «кошмарити» противника, давити його ж технікою і зброєю – наголосив Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про вдалу військову операцію українських захисників.
«Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо «кошмарити» противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі», – наголосив Залужний.
Нагадаємо, генштаб ЗСУ повідомляє, що російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки
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