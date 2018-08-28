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    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея

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    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея

    «Ніколи ще перша леді не була так відірвана від реальності», - пишуть про першу леді США в соцмережах

    Меланія Трамп посадила дерево біля Білого дому. У своєму Instagram Перша леді США поділилася серією знімків, на яких вона, одягнена дуже урочисто, в спідницю з квітковим принтом від Valentino, рожевий топ і туфлі йому в тон від Christian Louboutin.

    На фото Меланія з лопатою в руці демонструє навички садівника.

    У такому вигляді незадовго до цього Меланія Трамп разом з Дональдом Трампом зустрічалися з президентом Кенії і його дружиною.

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    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея
    Меланія Трамп у відвертому топі посадила дуб біля Білого дому. Фотогалерея

    «Сьогодні я мала честь внести свій вклад в історичну та красиву територію Білого дому, посадивши саджанець дуба Дуайта Ейзенхауера (президент США з 1953 по 1961)», - написала вона.

    Такий вчинок першої леді США, звичайно, привернув до себе увагу громадськості. Зокрема, Меланію Трамп в Instagram висміяли, зазначивши, що переодягнутися в більш відповідний для такої справи одяг їй все ж не завадило б.

    «Ніколи ще перша леді не була так відірвана від реальності», - пишуть їй в соцмережі.

    Втім, знайшлися і ті, хто встав на її сторону. Шанувальники Меланії зійшлися на думці, що виглядала вона дуже елегантно і стильно.

    «У неї є свій стиль. Вона не одягається згідно з стандартів першої леді, і це здорово!», - коментують її шанувальники.

    Джерело: Gazeta.ua

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