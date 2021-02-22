Міністр Степанов став героєм курйозних фотожаб через зрив старту вакцинації від Covid-19

«В Україні не зафіксовано жодного побічного ефекту від вакцинації»

Зрив старту вакцинації від коронавірусу в Україні, яка мала розпочатися ще в понеділок, 15 лютого, жартівники з мережі висміюють за допомогою фотожаб. Особливо від них дісталося міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

Як відомо в Україну протикоронавірусну вакцину ще не доставлено, попри те, що вакцинацію вже активно проводять Албанія та Зімбабве.