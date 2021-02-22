Міністр Степанов став героєм курйозних фотожаб через зрив старту вакцинації від Covid-19
«В Україні не зафіксовано жодного побічного ефекту від вакцинації»
Зрив старту вакцинації від коронавірусу в Україні, яка мала розпочатися ще в понеділок, 15 лютого, жартівники з мережі висміюють за допомогою фотожаб. Особливо від них дісталося міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.
Як відомо в Україну протикоронавірусну вакцину ще не доставлено, попри те, що вакцинацію вже активно проводять Албанія та Зімбабве.
Вчора міністр охорони здоровʼя Максим Степанов показав відео завантаження першої партії індійської вакцини для України.
Також стало відомо, що Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.
Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.
Перед цим головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.