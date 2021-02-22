Листи з Луганська. Російська вакцина вже тут, але люди її бояться

Вакцина, по ідеї, дає шанс на здоров'я, але натовпу охочих її отримати немає

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Одна из самых больших новостей февраля в «республике» – вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Пришла эта новость как-то очень тихо, почти незаметно. С гораздо большим пафосом сообщают о событиях меньшего формата. В общем-то, было ясно, что мы получим российскую вакцину. И дело даже не в том, что эту вакцину россияне предлагают уже половине населения земли и самым отдаленным странам. Дело как раз в том, что мы – ближайшие соседи – тысячами своих гастарбайтеров представляли для России существенную угрозу следующей волны заражения.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в «республике» откровенно странная. Цифры от смертности и ежедневного выявления не становятся ни меньше, ни больше в течение последнего полугодия. То есть ситуация по выявлению и смертности скорее стабильная. Но при этом, когда больных было менее ста человек, в мае 2020 года закрыли все рынки, учебные заведения и остановили транспорт, а когда сейчас выявлено под три тысячи человек все учебные заведения возвращают к нормальной работе. И здесь тоже перекосов наберется будь здоров. Самый ходовой вопрос родителей друг к другу, куда в период запретов ходил заниматься ребенок. И родители совершенно не таясь хвастали друг перед другом, что ребенок занимается спортом (танцами, рисованием и прочим) в частной студии, а там все работает несмотря на все запреты. Там же, где секция или студия работали официально, или искали выход, работая, не афишируя свою деятельность, или честно выполняли все предписания. То есть кто-то последние полгода не делал ничего и честно шел после школы через день домой, а кто-то продолжал заниматься, как будто карантин для слабых.

Ситуация с заболеваемостью тоже специфическая. Официально в сутки выявляют от 14 до 40 случаев коронавирусной инфекции. Умирает в сутки до пяти пациентов – это официальные цифры. Но при этом запускается вся система работы общеобразовательных и досуговых учреждений, что, по идее, должно быть следствием снижения заболеваемости.

Новость о вакцинации прозвучала довольно буднично. В местных новостях мелькнуло о том, что начинается вакцинация российской вакциной. Сразу же показали местного журналиста, который вакцинировался первым. На камеру он сказал тот же текст, что и про российские паспорта. Доверяю, мол, качеству, горжусь такой возможности. Дальше бросили клич по всем учителям и медикам. Буквально везде в один день прошли собрания коллективов, и нужно было сразу же дать ответ о своем согласии на вакцинацию. Скорость оповещения и формирования списков была поразительной. Времени посоветоваться в врачом, сдать тест на антитела не было ни у кого – формировали общие списки и подавали их куда-то «выше», а там назначали день для вакцинации. И здесь выходила поразительная ситуация. Вакцина, по идее, дающая шанс к здоровью, не вызвала толп желающих. Так, из сотрудников «столичного» детского дома согласились на вакцинацию только шемсть человек, из сотрудников одной из музыкальных школ «столицы» не согласился никто. Соглашаясь, многие говорили: «Будь что будет», что уже само по себе звучит не очень оптимистично. Причины отказов были самые разные: недоверие к препарату, ассоциация с низким качеством всего, что попадает к нам из России, недоверие к системе вакцинации, желание посмотреть на результат у коллег. Кто-то подозревал, что уже имеет сформированный иммунитет, кто-то не верил в эффективность прививок, кто-то считал, что имеет хронические заболевания, не совместимые с препаратом. Именно после начала вакцинации образовательный процесс вернулся к прежнему режиму. И в этом тоже есть некий подтекст – учителям предложили вакцинироваться, отказались очень многие, и после этого они сами несут ответственность за свое здоровье, так как со стороны «республики» были предприняты все шаги для предотвращения эпидемии.

Ні черг, ні ажіотажу за вакциною немає. Ніхто не приїжджає на щеплення з території України і не прагне прискорити процес очікування в черзі (фото з відкритих джерел)

По заболевшим ситуация разная. Официально больных выявлено мало, неофициально нет такой семье, которой был не коснулась пневмония нового типа, называемая здесь «самой обычной пневмонией». Стоимость лечения выходит 20-40 тыс. рублей. Все медикаменты больной покупает самостоятельно. Есть условная градация медицинских учреждений, куда повезет попасть. Например, инфекционная 4-я больница считается тем местом, куда привозят умирать. Там действительно лечат тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция. Конечно, туда не пускают родственников и довольно проблематично поговорить с врачом. Больные жалуются, что они также видят врачей не часто. И, как и по всему миру, чаще всего умирают люди либо старше 70 лет, либо поздно обратившиеся за медицинской помощью.

Те же, что попал в больницу №1 (там лечат больных с пневмониями), говорят о том, что все было очень достойно – чистые палаты после ремонта, хорошее питание, не требующее дополнительных передач от родственников, квалифицированный персонал. В 1-й больнице есть также отделение для высокопоставленных больных с отдельными палатами и особыми условиями ухода. В ситуации с «простыми смертными» все медикаменты больные покупают самостоятельно. Точнее это делают и приносят их родственники (в отличие от России или Украины, где больных с «ковидом» лечат бесплатно). И здесь, конечно, самый большой вопрос о том, как быть тем, кто не имеет средств на лечение. Из отзывов всех, кто прошел лечение, вначале было сложно попасть в больницу – большинству предлагают лечиться дома. После очень сложно собрать весь список препаратов, часто для этого требуется обойти весь город. И после было сложно попасть к врачу, чтобы узнать о состоянии дел у госпитализированного родственника.

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