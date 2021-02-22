Київ випав із п’ятірки регіонів із високою добовою кількістю нових випадків Covid-19

У вихідні проводиться значно менше тестувань на коронавірус, ніж у будні

За добу у столиці виявлено менше ніж 200 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 21 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 169 людей. Це на 31 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 20 лютого було 200 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 134675 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 91803 особи, померли 2573 особи.

У Київській області зафіксовано 73554 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 166 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 243 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67107 осіб, померли 1215 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1307662 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 лютого зафіксовано 3206 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 21 лютого у Києві було підтверджено 134506 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 200 осіб.

У Київській області було 73388 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 243 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.