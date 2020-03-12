Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст



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В Італії новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося вже більше 12 тисяч людей

В Італії вулиці спорожніли після того, як уряд розповсюдив карантинні заходи по всій країні в спробі сповільнити найстрашніший спалах коронавірусу в Європі.

Європейські країни масово скасовують авіаперельоти на Апенніни. В Італії скасовані всі масові заходи. Закрито ВНЗ, школи, музеї та галереї.

Громадянам рекомендують не залишати домівки. Правоохоронці будуть патрулювати вулиці і опитувати перехожих, навіщо вони вийшли з будинку. Порушникам загрожує арешт до трьох місяців.

Нагадаємо, в Італії новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося вже більше 12 тисяч людей, а більше 800 померли.