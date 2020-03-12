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    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст

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    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст

    В Італії новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося вже більше 12 тисяч людей

    В Італії вулиці спорожніли після того, як уряд розповсюдив карантинні заходи по всій країні в спробі сповільнити найстрашніший спалах коронавірусу в Європі.

    Європейські країни масово скасовують авіаперельоти на Апенніни. В Італії скасовані всі масові заходи. Закрито ВНЗ, школи, музеї та галереї.

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    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст
    Моторошна тиша порожнечі. Як сьогодні виглядають вулиці італійських міст

    Громадянам рекомендують не залишати домівки. Правоохоронці будуть патрулювати вулиці і опитувати перехожих, навіщо вони вийшли з будинку. Порушникам загрожує арешт до трьох місяців.

    Нагадаємо, в Італії новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося вже більше 12 тисяч людей, а більше 800 померли.

    Італія коронавірус
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