Через коронавірус віденський бал у Києві перенесено на червень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголошено нові дати благодійного балу

Організатори Благодійного віденського балу в Києві скасували проведення заходу у квітні у зв'язку з постановою Кабінету міністрів щодо обмежень на проведення масових заходів і введенням у Києві протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Оголошено нові дати заходу: 13 червня відбудеться Благодійний віденський бал, а 14 червня – Дитячий благодійний віденський бал.

Після закінчення дії введених обмежень організатори планують відновити підготовку дебютантів та всі заплановані заходи в рамках проєкту.

Благодійна місія заходу – зібрати кошти на реставрацію палацу у заповіднику «Качанівка».

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.