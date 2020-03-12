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    Новини

    Через коронавірус віденський бал у Києві перенесено на червень

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    Через коронавірус віденський бал у Києві перенесено на червень

    Оголошено нові дати благодійного балу

    Організатори Благодійного віденського балу в Києві скасували проведення заходу у квітні у зв'язку з постановою Кабінету міністрів щодо обмежень на проведення масових заходів і введенням у Києві протиепідемічних заходів.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Оголошено нові дати заходу: 13 червня відбудеться Благодійний віденський бал, а 14 червня – Дитячий благодійний віденський бал.

    Після закінчення дії введених обмежень організатори планують відновити підготовку дебютантів та всі заплановані заходи в рамках проєкту.

    Благодійна місія заходу – зібрати кошти на реставрацію палацу у заповіднику «Качанівка».

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

    У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.
    Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.
    Національний палац мистецтв «Україна» переносить заходи, що мають відбутися з 12 березня до 3 квітня.
    Київ КМДА карантин благодійність коронавірус
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