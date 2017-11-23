На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану

На острові Балі в Індонезії розпочалося активне виверження потужного вулкану Агунг

Фахівці надали виверженню 3 рівень небезпеки з 4 можливих. [GALLERY_BLOCK] Вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера. Населення острова поки не евакуюють. Жителям радять не наближатися до вулкану ближче ніж на 6-7,5 км. Kondisi kawah Gunung Agung pascaerupsi freatik yang diambil dari drone pada 23/11/2017. Asap