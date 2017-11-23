На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
- 24 Листопада, 14:13
-
Розсилка
На острові Балі в Індонезії розпочалося активне виверження потужного вулкану Агунг
Фахівці надали виверженню 3 рівень небезпеки з 4 можливих.
Вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера.
Населення острова поки не евакуюють. Жителям радять не наближатися до вулкану ближче ніж на 6-7,5 км.
Kondisi kawah Gunung Agung pascaerupsi freatik yang diambil dari drone pada 23/11/2017. Asap solfara keluar dari rekahan di kawah Gunung Agung. Tidak ada lonjakan aktivitas vulkanik. Bali aman. @jokowi @raisa6690 @RadioElshinta pic.twitter.com/3vqJ0r0V0A— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) 24 ноября 2017 г.
Вулкан - найвища точка острова. Його вважають священним. Висота вулкану становить 3142 м. Діаметр кратера - 520 м на 375 м.
Вулкан Агунг вивергався 4 рази: 1808, 1821, 1843 і 1963-го. Останнє виверження 1963 року призвело до загибелі приблизно 1,6 тис. людей. Вони загинули переважно під обвалами та потоками лави. Востаннє вулкан Агунг прокинувся влітку 2017 року.
Джерело: Gazeta.ua