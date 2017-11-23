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    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану

    На острові Балі в Індонезії розпочалося активне виверження потужного вулкану Агунг
    Фахівці надали виверженню 3 рівень небезпеки з 4 можливих. [GALLERY_BLOCK] Вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера. Населення острова поки не евакуюють. Жителям радять не наближатися до вулкану ближче ніж на 6-7,5 км. Kondisi kawah Gunung Agung pascaerupsi freatik yang diambil dari drone pada 23/11/2017. Asap
    • 24 Листопада, 14:13
    • Розсилка

    На острові Балі в Індонезії розпочалося активне виверження потужного вулкану Агунг

    Фахівці надали виверженню 3 рівень небезпеки з 4 можливих.

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    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану
    На Балі розпочалося активне виверження священного вулкану

    Вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера.

    Населення острова поки не евакуюють. Жителям радять не наближатися до вулкану ближче ніж на 6-7,5 км.

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    Вулкан - найвища точка острова. Його вважають священним. Висота вулкану становить 3142 м. Діаметр кратера - 520 м на 375 м. 
    Вулкан Агунг вивергався 4 рази: 1808, 1821, 1843 і 1963-го. Останнє виверження 1963 року призвело до загибелі приблизно 1,6 тис. людей. Вони загинули переважно під обвалами та потоками лави. Востаннє вулкан Агунг прокинувся влітку 2017 року.

    Джерело: Gazeta.ua

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