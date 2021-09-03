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    Студенти НАУ показали нові моторошні фото з гуртожитку (фото, відео)

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    НАУ знову потрапив у скандал через гуртожиток - Студенти НАУ показали нові моторошні фото з гуртожитку (фото, відео)
    НАУ знову потрапив у скандал через гуртожиток
    Фото групи студентів НАУ

    Після звинувачень у брехні студенти гуртожитку зробили нові фото умов, у яких живуть

    У середині серпня на всю Україну прогримів скандал через жахливі умови у гуртожитку для студентів топового вузу – Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві. Керівництво університету моментально відреагувало, показавши нібито правдиві зображення кімнат і санвузлів, назвавши інформацію фейком, а фото – старими.

    Але студенти стверджують, в НАУ їх даремно назвали наклепниками. Вони і далі змушені жити в моторошних умовах, про що свідчать нові фото, якими вони поділилися з РБК-Україна.

    «Хочемо розповісти вам про несправедливість щодо студентів НАУ, які проживають у гуртожитку номер 11. Нещодавно мережа рясніла фотографіями і, зрозуміло, журналісти вирішили дізнатися все з витоків. Тобто в гуртожитку. У будівлю їх не пустили, як ми потім дізналися з репортажу 19 серпня на 1+1», – пишуть учні вузу.

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    Фото групи студентів НАУ
    Фото групи студентів НАУ
    Фото групи студентів НАУ
    Фото групи студентів НАУ
    Фото групи студентів НАУ
    Фото групи студентів НАУ

    Також студенти кажуть, що їх публічно звинуватили у брехні на всю країну. Голова студради сказав, що блоки відремонтовані і такі тільки в 10% випадків. А незадоволені – це студенти, які просто погано вчаться або незадоволені переселенням.

    «Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, так як прозвучали фрази «фото старі», – розповіли студенти і додали, що «у внутрішньому чаті» гуртожитку незадоволених просто видалили.

    Дивіться самі на фото нижче, як живуть студенти університету, що займає шосте місце серед найкращих вузів України.

    Гуртожиток №11 знаходиться в студентському містечку НАУ на вулиці Ніжинська, 29-Д. У будівлі дев’ять поверхів, вона має «блочну» систему. Кількість кімнат – 256, вони різні по квадратурі і розраховані на дві, три, чотири людини.

    Всього в гуртожитку може проживати 640 осіб. На даний момент сайт університету повідомляє, що вільних місць для студентів немає.

    Раніше ми писали про моторошні умови, на які поскаржилися студенти НАУ. За проживання в такому гуртожитку вони повинні ще й доплачувати по 530 грн на місяць.

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    Теги: Київ студенти скандал
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    Студенти НАУ показали нові моторошні фото з гуртожитку (фото, відео)