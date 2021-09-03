Студенти НАУ показали нові моторошні фото з гуртожитку (фото, відео)

Після звинувачень у брехні студенти гуртожитку зробили нові фото умов, у яких живуть

У середині серпня на всю Україну прогримів скандал через жахливі умови у гуртожитку для студентів топового вузу – Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві. Керівництво університету моментально відреагувало, показавши нібито правдиві зображення кімнат і санвузлів, назвавши інформацію фейком, а фото – старими.

Але студенти стверджують, в НАУ їх даремно назвали наклепниками. Вони і далі змушені жити в моторошних умовах, про що свідчать нові фото, якими вони поділилися з РБК-Україна.

«Хочемо розповісти вам про несправедливість щодо студентів НАУ, які проживають у гуртожитку номер 11. Нещодавно мережа рясніла фотографіями і, зрозуміло, журналісти вирішили дізнатися все з витоків. Тобто в гуртожитку. У будівлю їх не пустили, як ми потім дізналися з репортажу 19 серпня на 1+1», – пишуть учні вузу.

Також студенти кажуть, що їх публічно звинуватили у брехні на всю країну. Голова студради сказав, що блоки відремонтовані і такі тільки в 10% випадків. А незадоволені – це студенти, які просто погано вчаться або незадоволені переселенням.

«Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, так як прозвучали фрази «фото старі», – розповіли студенти і додали, що «у внутрішньому чаті» гуртожитку незадоволених просто видалили.

Дивіться самі на фото нижче, як живуть студенти університету, що займає шосте місце серед найкращих вузів України.

Гуртожиток №11 знаходиться в студентському містечку НАУ на вулиці Ніжинська, 29-Д. У будівлі дев’ять поверхів, вона має «блочну» систему. Кількість кімнат – 256, вони різні по квадратурі і розраховані на дві, три, чотири людини.

Всього в гуртожитку може проживати 640 осіб. На даний момент сайт університету повідомляє, що вільних місць для студентів немає.

Раніше ми писали про моторошні умови, на які поскаржилися студенти НАУ. За проживання в такому гуртожитку вони повинні ще й доплачувати по 530 грн на місяць.