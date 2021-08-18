Мережу шокували страхітливі умови в студентському гуртожитку Києва (фото)

Також на знімках можна побачити кімнати, двері у яких залатані, а столи – перекошені

У гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року

Студентів шокували жахливі умови проживання в уртожитку №11 Національного авіаційного університету, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві.

У мережі зʼявились фото, які показують вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту тут не було дуже давно. Частину фото оприлюднив Telegram-паблік «Київ без цензури».

«У СІЗО умови перебування краще, ніж в 11-му гуртожитку НАУ. Тільки тут студенти ще й платять за проживання», – йдеться у дописі під фото.

У Google-відгуках на сторінці гуртожитку №11 НАУ студенти також скаржаться на тарганів, яких, зважаючи на дописи, там також багато.

Також на знімках можна побачити кімнати, двері у яких залатані, а столи – перекошені.

У санвузлах – зовсім немає підлоги, а на раковині стоїть розбите дзеркало. У стінах – наскрізні дірки, із них стирчать ржаві труби. У деяких кімнатах двері заколочені дошками і прикріплені до стін, з яких вивалилася цегла. Майбутні українські спеціалісти та магістри, вчені публікують фото обшарпаної кухні з відбитим підвіконням та «радянською» раковиною і плитою.

Журналісти ТСН.ua звернулися за коментарем до адміністрації 11-го гуртожитку. Там підвердили, що у закладі дійсно багато років не було ремонту та порадили за можливості селити дітей де-інде.

«У нашому гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року. Сантехніка наша просто у жахливому стані. І якщо у кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то до сантехніки ж ніхто не полізе. Не будуть же батьки труби міняти. Коли той капітальний ремонт буде – невідомо, нам нічого не кажуть», – розповіли в адміністрації.

Водночас додали, що ціна за проживання у них помірна – 520 гривень на місяць. Це дешевше, ніж в інших гуртожитках. Але треба одразу заплатити за п'ять місяців – 2 600 гривень.

«Якщо вас влаштовує – приїжджайте, заселяйтесь у порядку живої черги. Але попередній огляд робити не можна. Це гуртожиток, а не музей, ніхто вас водити-показувати не буде. У нас просто немає на це часу. Якщо вас лякають такі умови і у вас є така можливість, то поселяйте дитину до родичів або на квартиру», – підсумували у гуртожитку.

В мережі студенти яскраво описують життя в таких умовах:

Не «Хілтон». Буває гірше, буває краще. Общага…

Був тільки на першому поверсі. Сумно. Не хочеться жити в таких місцях. Але, якщо треба, то може бути.

Розсадник тарганів, жадібності і мінусів.

Якість кімнат нижче середнього, ставлення до студентів «спробуй поселися наступного року». Пам'ятаю, декілька років тому говорили першокурсникам, мовляв, або на квартиру селися, або вступай не у НАУ. Вважаю, це дуже яскраво описує всю ситуацію у гуртожитках.

Будь-яка будівля з Silent Hill буде більш придатною для проживання, ніж ця.

Одна зірка лише за веселі студентські роки. Гуртожиток у жахливому стані, потрібен капітальний ремонт і заміна всього, що можна поміняти. Умови огидні.

Кубло! Таргани! У таких умовах студенти не живуть, вони тут виживають!

Водночас, нещодавно у столичному СІЗО похвалилися новим ремонтом.