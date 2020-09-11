Києву загрожує коноравірусний вибух: студентські гуртожитки не дотримуються карантину



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Під час перевірок було з’ясовано, що 64% гуртожитків не дотримується карантинного режиму

Студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть рушіями підвищення захворюваності в столиці

Фахівці Держпродспоживслужби в Києві виявили порушення протиепідемічних заходів у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило). Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотримання карантинних заходів, повідомляє Держпродспоживслужба.

Тільки за період з 31 серпня по 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було з’ясовано, що 64% гуртожитків не дотримується карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у сенсі поширення коронавірусної інфекції. За цей період перевірили 13 гуртожитків, із яких у 8 встановлені порушення та складені протоколи.

Саме студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть рушіями підвищення захворюваності в столиці. Це пов’язане з тим, що тут важко тримати дистанцію. Крім того, молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих клінічних симптомів. При цьому можуть поширювати інфекцію.

«Дуже важливо налагодити у гуртожитках максимальні профілактичні заходи. Перш за все, виявляти хворих і контактних, забезпечити можливості для ізоляції і самоізоляції, вчасно й у повному обсязі проводити дезінфекцію приміщень», – зазначає керівник Головного управління Держпродспожвслужби в Києві Олег Рубан.

У Києві за ініціативи Міністерства освіти і науки України проведено нараду з питання поселення і дотримання санітарних норм проживання студентів у гуртожитках в умовах карантину. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві під час наради поінформували представників київських вишів про дотримання необхідних вимог і приклади поширення захворювань, які вже мали місце у столичних студентських гуртожитках. Визначили алгоритм дій у випадку виявлення хворих, а також порядок самоізоляції для контактних. Зокрема, зосередились і на питаннях виділення додаткових коштів для придбання достатньої кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, антисептиків. Проговорили про організацію лабораторних обстежень методом ПЛР студентів із симптомами захворювання Covid-19 та контактних осіб, внесення до штатних розписів вищих навчальних закладів посад медичних працівників, виділення приміщень для самоізоляції та обсервації (за необхідності).

Нагадаємо, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 14 вересня (понеділок).

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.



